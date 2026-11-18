Съдебните служители трябва да участват пряко в обсъждането на бюджета и реформите в съдебната система. За това настоява Асоциацията на прокурорите в България (АПБ) по време на работна среща в Министерството на правосъдието, проведена на 18 ноември и посветена на проектобюджета за 2027 г., съобщиха от асоциацията.

В срещата са участвали министърът на правосъдието Николай Найденов, председателят на Асоциацията на прокурорите в България Елица Калпачка и прокурор Десислава Петрова. По покана на асоциацията се е включила и Дима Куюмджиева от инициативния комитет „Невидимите в съдебната система", за да представи проблемите на служителите, които ежедневно осигуряват работата на съдилищата и прокуратурите.

Инициативата „Невидимите в съдебната система" е започнала от съдебни служители в Софийската районна прокуратура, но впоследствие е получила подкрепа от работещи в съдилища и прокуратури в цялата страна и се е превърнала в национална.

„Не може съдебните служители да носят тежестта на ежедневната работа, а да остават извън разговорите за нейното бъдеще", заяви Куюмджиева. По думите ѝ отсъствието на техни представители от срещи и работни групи лишава обсъжданията от практическия опит на хората, които най-добре познават административните затруднения, недостига на кадри и последиците от натрупаната натовареност.

Тя посочи, че зад всяко прието заявление, обработено дело, изпратена призовка и обслужен гражданин стои конкретен човек. Съдебните служители са сред най-натоварените и същевременно най-слабо чуваните участници в системата. От тях се очакват бързина, точност и отговорност, но тези изисквания трябва да бъдат подкрепени с достойно заплащане, достатъчно служители и реални възможности за професионално развитие, подчерта Куюмджиева.

От АПБ смятат, че проблемът надхвърля рамките на конкретния бюджет и изисква цялостна реформа, която да обвърже финансирането с реалната натовареност, организацията на труда и качеството на правосъдието. Според асоциацията тя трябва да включва справедлива политика за възнагражденията, мерки за задържане на подготвените кадри, премахване на дублиращите се дейности и дигитализация, която действително намалява административната тежест.

„Механичното орязване на разходи не е реформа. Прехвърлянето на повече работа върху по-малко хора също не е реформа", посочват от организацията. Според нея промените трябва да се основават на ясни данни и оценка на последиците както за работещите в системата, така и за гражданите.

Асоциацията на прокурорите настоява представителите на съдебните служители да бъдат включвани още при подготовката на решенията за бюджета, кадровото обезпечаване и организацията на работата. Участието им трябва да бъде постоянно и съдържателно, като им се осигури реална възможност да предлагат решения и да получават аргументирани отговори.

АПБ подкрепя инициативата „Невидимите в съдебната система" и искането трудът на съдебните служители да получи необходимото признание и справедлива оценка. От асоциацията определят защитата им като обща отговорност на всички професионални общности в съдебната власт.

„Хората, които всеки ден правят възможна работата на правосъдието, трябва да имат място и глас там, където се решава неговото бъдеще", заявяват от организацията.