Пенсионната система трябва да бъде устойчива, а през последните години се направиха няколко анализа, одит и актюерски доклад.

На тях стъпиха промените във вторите пенсии и въвеждането на мултифондовете, както и намаляването на таксите. Другата промяна бе, че от 1 юли за новите пенсионери във формулата не се прибавят автоматично COVID бонуса от 30,68 евро (старите 60 лв.). През следващата година това ще спести 17,8 млн. евро, показват сметките в проектобюджета на Държавното обществено осигуряване за 2027 г. Третата препоръка, която е факт е увеличаване на минималните и максималните осигурителни прагове. Четвъртата е промените в Закона за здравето с този бюджет. Освен това всяка година пенсиите ще се вдигат по швейцарското правило.

През следващата година правителството ще продължи да работи по още няколко приоритета. Първият е социалните пенсии да излязат от Националния осигурителен институт (НОИ) и да преминат към социалната система. Така те ще се изплащат като помощи от държавния бюджет. Към средата на 2026 г. в България се изплащат общо 63 867 социални пенсии като водещи. Това не може да стане през бюджета за следващата година, защото изисква различни настройки на системите, обясни социалната министърка Наталия Ефремова в ресорната комисия в НС докато се гледа проектобюджета на ДОО.

Предвиждат се и промени в Кодекса на труда, за да може в системата да влязат все повече осигурителни лица. Това ще стане чрез въвеждане на нов вид труд - като платформените работници. Вече има работна група в социалното министерство.

Правителството ни трябва да въведе и изрична законова презумпция за трудов договор в Кодекса на труда, за да транспонира европейските директиви за труда. Това ще промени начина, по който се доказват и проверяват гражданските договори и работата през дигитални платформи (куриери, шофьори, дистанционни специалисти). В момента част от тях ги третират като „независими партньори" или самонаети лица, за да не плащат осигуровки, отпуски и болнични. С новите правила те ще получат право на платен годишен отпуск, болнични, майчинство, обезщетение при уволнение, без да се налага да водят дълги съдебни дела

Освен това ще се повишат и глобите в самото трудово законодателство. Всичко това ще доведе до повече приходи от осигуровки, което ще вдигне средния осигурителен доход, а оттам и бъдещите пенсии.