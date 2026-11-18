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Ще излежи още 6 месеца заради предишна условна присъда

5 години ефективна присъда постанови Окръжният съд в Пловдив за Валентин Атанасов нанесъл порезна рана на Любомир Шопов при пиянска разправия в заведение в Калофер.

На 29 юли т.г. 55-годишният Валентин отишъл в кръчмата, за да търси бившата си приятелка, която работела там. След като употребил алкохол, той се скарал с Любомир Шопов и персонала.

По-късно се прибрал вкъщи, взел 50-сантиметрова сабя и се върнал в заведението, където нанесъл порезна рана по главата на Любомир. Пострадалият бил откаран в болница, а Валентин продължил да го заплашва. След подаден сигнал мъжът бил задържан от полицията.

Валентин е признал вината си и ще изтърпи присъдата си при първоначален общ режим. 55-годишният мъж има и друга условна присъда и към момента на новото престъпление е бил в изпитателен срок. Това означава, че освен петте години, Валентин е осъден на още 6 месеца затвор заради предишното си провинение.

Присъдата не е окончателна и подлежи на протест и обжалване в 15-дневен срок пред Апелативния съд в Пловдив.