Бившата кметица на Берковица Димитранка Каменова беше оправдана по обвинение за длъжностно присвояване в големи размери. Решението е на Окръжния съд в Монтана и е постановено на 17 ноември 2026 г. Тричленният съдебен състав е приел, че обвинението не е доказано.

Според обвинителния акт Каменова, която е била кмет на община Берковица в периода 2019–2023 г., е присвоила 264 725,64 лева общински средства. Сумата е била изплатена за строително-монтажни работи, свързани с почистването на дерета, канали и речни корита в Берковица и селата Гаганица и Замфирово.

Случаят е свързан с обществена поръчка, обявена от община Берковица през декември 2019 г. за почистване на критични участъци от речни корита, дерета и канали. Процедурата е на стойност 263 354 лева и обхваща Берковица и селата Замфирово, Гаганица и Бързия. Тя е проведена чрез пряко договаряне, а в регистъра на общината е отбелязано, че е изпълнена.

Според прокуратурата обаче дейностите, за които са били преведени парите, не са били извършени.

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжната прокуратура в Монтана. Съдът е постановил оправдателна присъда по повдигнатото срещу Каменова обвинение поради недоказаност.

Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15-дневен срок пред Апелативния съд в София.