Бюджет 2027 е първият от пет години насам, който е предвидим и честен, но продължава да страда от сериозна липса на разходни реформи и прекомерна зависимост от еднократни приходи. Това заяви председателят на Фискалния съвет и бивш финансов министър Симеон Дянков.

Според него новият финансов план съдържа три основни положителни аспекта, но и значителни структурни слабости.

Сред положителните страни той постави на първо място факта, че държавата ще разполага с редовен бюджет навреме преди края на годината, което дава възможност на общините да знаят с какви пари ще разполагат през следващата година. Освен това Дянков определи финансовата рамка за 2027 г. на страната като честен бюджет, в който липсват скрити дефицити и подвеждащи похвати, познати от предишни години.

Като трети плюс Дянков посочи началото на плахи секторни реформи - стъпки за овладяване на разходите в здравеопазването, задължението държавните служители (извън МВР) сами да поемат осигуровките си, както и по-балансираните схеми за компенсация на бизнеса при скъп ток, които изключват субсидии за печеливши гиганти.

В същото време отрицателните страни според Дянков обхващат както приходите, така и разходите. В приходната част той разкритикува разчитането на еднократни мерки, като данъка върху свръхпечалбата на банките и веригите, тъй като при липса на трайни политики държавата ще бъде принудена да ги удължава занапред.

Най-сериозният проблем според него обаче е в разходната част, където липсват съкращения на разходи. По думите му над една трета от централната администрация около 35 000 души е напълно излишна и спъва работата на държавата, докато частният сектор страда от липса на кадри.