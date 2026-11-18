"Този бюджет, който в момента ни се предлага, е като стария руски Зил - върви си по надолнището, няма спирачки, пуши и харчи много гориво, но носи малко полезен товар. Ние искаме от него да направим един модерен западноевропейски ТИР."

Това заяви депутатът от ДБ Ивайло Мирчев в ефира на "Лице в лице".

По думите му правителството предлага бюджет с дефицит от 4,2% и нов дълг от близо 9 милиарда евро, за който само лихвите през 2027 г. ще бъдат 1,5 милиарда евро. Той каза, че от "Демократична България" са подготвили план за приземяване на дефицита до 2,8% чрез реални и последователни стъпки.

Според него от централния бюджет могат да се съкратят 800 млн. евро от общо над 1 млрд. евро неразпределени средства, които в момента функционират като празен чек. Той определи заложената в бюджета инфлация от 4% като прекалено дефанзивна, като посочи, че към октомври 2026 г. инфлацията е над 6%, което означава по-високи данъчни приходи в хазната.

Мирчев изтъкна, че издръжката на министерствата може да се намали с 16%, без да се засягат здравеопазването, сектор "Сигурност" и делегираните общински бюджети. По думите му планът предвижда още орязване на 250 милиона евро от капиталовите разходи за проекти без одобрен договор и такива с инхаус процедури, повишаване на таксите за хазарта и ограничаване на бонусите в администрацията. Той допълни, че с включване и на свръхпечалбата от "Лукойл" дефицитът може да бъде свален дори до 2,5%.

Той засегна и темата за сигурността в Черно море, като изрази сериозна загриженост от атаките с руски морски дронове срещу търговски кораби. Според него Румъния реагира решително и сваля дроновете с изтребители в своята икономическа зона, докато у нас, въпреки че френски разузнавателен самолет засича дроновете 60 минути преди удара, никой не дава заповед за излитане на наличните български или съюзнически самолети.