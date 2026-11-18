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Изоставена сграда, използвана някога като перално и котелно помещение към общинския санаториум, е напът да се превърне в медицински център

Областният управител на Варна Марио Смърков внесе в сряда сигнал до прокуратурата за констатирани нарушения и сезира Административния съд с искане за обявяване на разрешение за строеж №203 за нищожно.

Целта е да бъде защитена държавната собственост

и да не се допусне строителство въз основа на административен акт, за който областната администрация е установила съществени нарушения на закона.

Емблематичната за Варна калолечебница може да получи нов живот, но не на старото си място. В сърцето на Морската градина вече е ограден терен, на който предстои изграждането на медицински център с калолечебница. Строителната площадка се намира в района на бившата стопанска база на общинската фирма "Паркстрой", под сградата на астрономическата обсерватория и планетариума. Новият обект е предвиден Областният управител на Варна Марио Смърков

на мястото на стари постройки, които са в лошо състояние

и са изоставени от години. С времето сградата се превръща в свърталище на наркозависими, а занемареният терен отдавна изглежда като язва в една от най-оживените части на Морската градина.

В непосредствена близост има места за отдих и заведения, а районът е сред посещаваните от варненци и туристи.

Информационната табела на строителната площадка показва, че проектът предвижда медицински център с калолечебница. Възложител е "Специализирана болница за рехабилитация – Варна" АД, в което влизат няколко частни фирми.

Зад изоставените постройки има и история, свързана със здравеопазването във Варна. Според медицински публикации, посветени на историята на местното калолечение, тук са лекувани ревматични заболявания, заболявания на ставите, проблеми с гръбначния стълб, невралгии и неврити – включително възпаления и болки по хода на седалищния нерв, плексити и заболявания и болкови състояния, засягащи нервните сплетения и областта на ръката, както и травматични увреждания и последствия от тях.

Според информация на областната администрация сградата, която трябва да бъде преустроена, в миналото е служила като перално и котелно помещение към общинския санаториум.

Така изоставеното място може да бъде използвано за здравна дейност. Този път обаче предназначението ще бъде медицински център за физикална терапия и рехабилитация с калолечебница.

Старата лечебна баня е била на друго място пак в Морската градина.

Проектът на инвеститора обхваща поземлен имот с площ от 868 кв. метра. Разрешението за строеж е издадено на 12 ноември 2020 г.

Първоначално намерението е било да бъдат преустроени

пералното и котелното помещение и предназначението им да бъде променено в медицински център за физикална терапия и рехабилитация. Предвидено е и подземно строителство с площ от 416,88 кв. метра.

Според информацията от табелата строителната площадка е открита на 10 ноември 2026 г., посоченият срок за изпълнение е 24 месеца. Реализацията на проекта обаче е поставена под въпрос заради спор около собствеността на земята и компетентността на органа, издал разрешението за строеж.

Казусът има дълга история: през 1997 г. по-големият имот, в чиито граници попада теренът, е актуван като изключителна държавна собственост.

През 2011 г. за площта от 868 кв. метра е съставен акт за частна държавна собственост

Именно този документ впоследствие става предмет на проверка от областната администрация.

През 2023 г. областният управител Марио Смърков сезира Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Според информацията, представена от областната администрация, от министерството потвърждават, че

актът за частна държавна собственост е съставен погрешно

На 22 януари 2024 г. той е отменен.

Въпреки това на 11 октомври 2024 г. главният архитект на Варна Виктор Бузев допълва разрешението за строеж с нов инвестиционен проект. Това действие впоследствие става център на спора между областната администрация и общинските органи.

Позицията на сегашната областна администрация е, че теренът представлява изключителна държавна собственост и че разрешението е издадено от некомпетентен орган. Според Марио Смърков отмяната на акта за частна държавна собственост през 2024 г. поставя под съмнение правното основание, на което се реализира инвестиционното намерение.

Проектът поставя няколко въпроса за бъдещето на тази част от Морската градина.

От една страна, става дума за терен с изоставени постройки, които от години са в лошо състояние и са проблем за една от най-посещаваните градски зони. Предвиденото здравно предназначение би могло да даде нова функция на мястото.

От друга страна, строителството се намира в историческото ядро на Морската градина

– територия с особено значение за града, където всяка промяна трябва да бъде разглеждана и през въпроса за опазване на парка.

Предстои да стане ясно как точно ще изглежда новият медицински център, как ще бъде преобразена старата сграда и как ще се развие спорът за собствеността и разрешението за строеж.

Очаква се и общината скоро да даде становище по спора за земята.

Засега табелата на оградения терен обещава медицински център с калолечебница, но съдебният и административният казус може да се окаже решаващ за бъдещето на проекта.