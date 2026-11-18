94,4 милиона лева струват политиците на държавата в последните 5 г.

3 974 290 евро. Толкова са получили формациите в 52-ото народно събрание досега, както и двете партии, които минаха 1% на вота на 19 април. Това е размера на двата транша от държавната субсидия, отпуснати до 30 септември. За своите 165 дни живот от старта си на 30 април до края на септември 52-ото НС е провело 56 заседания.

В момента държавната субсидия на политическите сили е 3 евро на получен действителен глас на последните парламентарни избори. Толкова остава тя и за догодина, предвижда проектобюджетът. Субсидията се отпуска от Министерството на правосъдието на тримесечие и на 4 транша годишно. За 2027 г. държавата е заделила за това 8,583 млн. евро.

До края на 2025 г. партиите получаваха по 8 лева на глас, или 4,09 евро. Субсидията бе намалена със Закона за държавния бюджет за 2026 г., приет в последните дни преди лятната ваканция на депутатите от 52-ото НС. Тогава сметките показаха, че от орязването партиите спестяват на бюджета над 2,3 милиона за 2026 г.

Най-голямата сума в този парламент логично е и за най-голямата група - “Прогресивна България” има 131 депутати. Управляващата формация бе подкрепена от 1 444 920 избиратели и до момента е получила от държавата малко над 2 милиона евро.

В този парламент обаче Румен Радев влезе в коалиция и с регистрацията на 3 по-малки партии, след това направи своята “Прогресивна България”. Затова и субсидията е разпределена по сметките на трите формации, като най-голямата част се превежда на ПД “Социалдемократи” - над 1 млн. евро.

602 492 евро е получила коалицията ГЕРБ-СДС, като по-голямата част логично е за партията на Бойко Борисов.

Като коалиция, защото така се явиха на изборите, получават държавната си субсидия и ПП-ДБ, въпреки че сега са две отделни групи. Общо те са получили 567 892 евро. (Кой колко взе - виж в инфографиката.)

284 856 евро общо са получили от държавата МЕЧ и “Величие”, които останаха извън НС, но минаха границата от 1% и по закон имат право субсидия.

13 890 804 евро пък са били субсидиите за партиите от 51-ото НС. До края на 2025 г. сумата бе изчислявана в лева и беше 21 640 111 лв. За тази година траншовете им вече са в евро, но общата сума е преизчислена по фиксирания курс от 1,95583 лева за 1 евро. Последното заседание на 51-ото НС беше на 19 март тази година, но парите от хазната се изплащат от избори до избори, а не от старта на новия парламент, затова субсидията е за дните до 18 април.

Над 94,4 милиона лева струват на данъкоплатеца партиите за последните 5 г. и няколко бързи мандата. Това е сумата, която са получили като субсидия от април 2021 г. (когато бе избрано 45-ото народно събрание) до 12 декември 2025 г.