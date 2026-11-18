Веднага след кражба на 40 000 евро от жилище в София е бил задържан люлинският бандит Тошо Самбиста, научи "24 часа". Той и негов другар са били арестувани днес при акция на криминалисти от Шесто РУ, разказаха очевидци на задържането.

Самбиста успял да влезе в апартамент на бул. "Цар Борис III". За целта използвал подправен ключ, който сам измайсторил. Веднага след като взел парите обаче бил задържан, а с него е арестуван и негов съучастник.

Двамата са задържани за до 72 часа. Самбиста, познат и като Тошо Дебелия, е от групата люлински крадци, обучени от легендарния Йордан Цонков-Джиджи, убит през 2009 г.