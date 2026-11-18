Президентът Илияна Йотова отличи четирима офицери от Сухопътните войски с Почетния знак на държавния глава за приноса им към развитието на най-стария и многочислен вид въоръжени сили в Българската армия. Церемонията се състоя в Гербовата зала на „Дондуков" 2 в навечерието на бойния празник на Сухопътните войски – 19 ноември. На нея присъстваха и курсанти от Националния военен университет „Васил Левски" във Велико Търново, информираха от президентската пресслужба.

Отличията бяха връчени на генерал-лейтенант (о.з.) Иван Кирев Добрев, генерал-лейтенант (о.з.) Стефан Стефанов Василев, подполковник Теодор Иванов Джунов и подполковник Андрей Василев Василев. Те са наградени за значимия си принос в развитието на Сухопътните войски, издигането на техния престиж и проявения висок професионализъм в защита на независимостта на България в мирно време.

„Сухопътните войски на България са най-старият и многочислен вид въоръжени сили, гръбнакът на отбранителните способности на Българската армия. Те доказаха, че ценностите дълг, чест и родолюбие са водещи в изпълнението на войнския дълг", заяви Илияна Йотова.

Държавният глава припомни историческото значение на 19 ноември за българската бойна слава. На тази дата се отбелязва героизмът на българските войници край Сливница, които защитават Съединението и свободата на Родината.

„Сломен е опитът за посегателство върху обединението, а българите доказват на света, че оттук нататък в свои ръце поемат съдбата си и готовността да я бранят докрай", посочи президентът.

Йотова изрази признателност към военнослужещите и цивилните служители от Сухопътните войски за техния труд, усилия и професионализъм. Тя определи присъствието на курсантите от Националния военен университет като символ на приемствеността и им пожела да бъдат достойни наследници на предшествениците си.

В обръщението си към генерал-лейтенант (о.з.) Иван Добрев президентът подчерта, че военната му служба е преминала през едни от най-тежките гарнизони и че е командвал най-боеспособните подразделения на Българската армия. Йотова изтъкна личния му принос за боеспособността на Сухопътните войски в трудни времена и при неблагоприятна политическа обстановка.

Добрев завършва Висшето народно военно училище „Васил Левски" със специалност „Танкови войски – строеви профил". В кариерата си последователно е командир на танков взвод и рота, заместник-началник на щаб на танков полк и началник-щаб на танков батальон. Командва мотострелкови полк в Момчиловград, танкова бригада в Сливен и дивизия в Хасково. През 2006 г. е назначен за командващ на Сухопътните войски, а през 2010 г. преминава в запаса.

За генерал-лейтенант (о.з.) Стефан Василев държавният глава отбеляза, че през 37-те години военна служба е демонстрирал труд и професионализъм, които е проявил както като командващ Сухопътните войски, така и по-късно като заместник-началник на отбраната.

Василев завършва Висшето народно военно училище „Васил Левски" със специалност „Мотострелкови войски". Започва службата си като командир на мотострелкови взвод и рота, а впоследствие става началник-щаб на мотострелкови батальон. През 2000 г. завършва Генералщабния факултет на Военна академия „Г. С. Раковски".

През годините командва механизирана бригада в Хасково, бригадно резервно командване в Хасково и танкова бригада в Сливен. Заема също длъжностите началник-щаб на Командването на оперативните сили, помощник-началник на щаба на Командването на Сухопътните войски и началник-щаб на Сухопътните войски. През 2010 г. е назначен за командир на Сухопътните войски, през 2012 г. става заместник-началник на отбраната, а през 2014 г. преминава в запаса.

Йотова изтъкна и задълбочените познания и командирския опит на подполковник Теодор Джунов, на когото са поверени отговорностите по организиране на противодействието срещу безпилотни летателни системи.

„Войната ни показа по нелесен начин, че това ще бъдат войните на бъдещето, което ще изисква иновативност, инициатива и бърза адаптация към променящата се среда", отбеляза президентът.

Джунов завършва Националния военен университет „Васил Левски" със специалност „ПВО на войските". Служи в зенитно-ракетния дивизион в Плевен като командир на взвод, заместник-командир на рота и командир на рота. Между 2017 и 2018 г. участва в небойната мисия на НАТО в Афганистан „Решителна подкрепа". През 2021 г. завършва факултет „Командно-щабен" на Военна академия „Г. С. Раковски" и е назначен за началник-щаб на зенитно-ракетен дивизион. От 2024 г. е командир на такъв дивизион.

За подполковник Андрей Василев президентът подчерта експертизата му в областта на логистиката и опита му в международни мисии в Афганистан и Босна и Херцеговина.

Василев завършва Националния военен университет през 2008 г. със специалност „Тилови войски – ГСМ". Служи като помощник-началник на отделение в механизиран батальон и заместник-началник на щаба на батальон за логистично осигуряване. През 2012 г. за шест месеца е заместник-командир на рота в българския контингент в Кандахар, Афганистан. През 2023 г. участва в операцията на Европейския съюз „Алтея" в Босна и Херцеговина като логистичен офицер в многонационалния батальон. От 2026 г. е началник на отделение в щаба на механизирана бригада.

Илияна Йотова отправи благодарност и към семействата на военнослужещите за безрезервната подкрепа по време на техния труден професионален път.

От името на отличените генерал-лейтенант (о.з.) Стефан Василев благодари на президента за наградите. Той пожела на военнослужещите от Българската армия лично и семейно щастие и подчерта, че модернизацията на въоръжените сили е ключов фактор България да бъде уважавана в НАТО и по света.

Преди церемонията президентът се срещна с курсанти от Националния военен университет „Васил Левски". В разговора участва и началникът на университета бригаден генерал д-р Станчо Кайков.

Йотова поздрави курсантите за избора им да се посветят на военната професия и отбеляза, че учебните програми на университета са адаптирани към съвременните предизвикателства пред сигурността в регионален и международен план.

По време на срещата тя акцентира и върху усилията на Военноморските и Военновъздушните сили в Черноморския регион след случаите на атаки с дронове срещу търговски кораби в изключителната икономическа зона на България. Държавният глава подчерта, че модернизацията на въоръжените сили е необходимост независимо от финансовите предизвикателства пред страната.