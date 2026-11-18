Политическите назначения на български посланици в чужбина ще бъдат намалени от 20 на 15%. Това е една от планираните промени в дипломатическата служба, представени от министъра на външните работи Велислава Петрова на пресконференция, посветена на средствата за министерството в проекта на държавния бюджет за 2027 г. и предвидените реформи.

„Силна дипломация се гради с професионализъм, ясни правила и достойни условия", заяви Петрова. Тя посочи, че в периода 2009–2025 г. бюджетът на министерството е намалял с 40%. По думите й проектът за 2027 г. е бюджет на заздравяване на основите, които през годините са били подкопавани. Натрупаните проблеми не могат да бъдат решени за една година, но е необходимо да започне укрепването на дипломатическата служба и на връзката с българските граждани зад граница, съобщиха от външното министерство.

Сред основните приоритети е засилването на икономическата дипломация. За укрепване на консулския капацитет в София и зад граница, както и за дигитализация на консулските услуги, са предвидени 3 696 300 евро. Целта е гражданите да получават по-достъпно обслужване, а визите за нуждите на бизнеса и туризма да се издават по-бързо.

„Българските граждани са основният ни приоритет и това те да получават качествена и бърза услуга е изключително важно за нас", подчерта външният министър. Според нея дигитализацията ще направи услугите по-бързи и по-прозрачни и ще създаде допълнителни възможности за развитие на икономическата дипломация.

Повече средства са предвидени и за подкрепа на българските общности зад граница. Бюджетът за 2027 г. залага увеличение с 250 000 евро на финансирането по Програмата за подкрепа на техните организации, което ще позволи разширяване на обхвата й.

Ще бъде засилена и работата по програмата „Избирам България", разработвана от Изпълнителната агенция за българите в чужбина съвместно с Министерството на труда и социалната политика. Тя има за цел да улесни завръщането на български граждани от чужбина и професионалната им реализация в страната.

Друг приоритет е укрепването на ролята на България като член на Европейския съюз и НАТО. През 2027 г. ще бъде отбелязана 20-ата годишнина от присъединяването на страната към ЕС. По този повод се планира специална публична кампания, която да постави акцент върху постиженията и приноса на България през двете десетилетия членство.

В проекта на бюджета са заложени и средства за подготовката на Регионалната среща на върха по свързаността, на която България ще бъде домакин през 2027 г. заедно с Европейската комисия, както и за изпълнението на ангажиментите на страната в рамките на ЕС.

Предвижда се и увеличение с 5% на възнагражденията на служителите на външното министерство. Петрова обаче отбеляза, че тази стъпка няма да бъде достатъчна за преодоляване на натрупаните през годините дисбаланси в заплащането спрямо останалите ведомства. Затова МВнР работи с Министерството на финансите за създаването на по-ясен и устойчив механизъм за решаването на проблема.

Осигурени са и средства за здравните осигуровки на командированите в САЩ служители, за които досега не е имало необходимото финансово обезпечаване.

Освен бюджетните мерки министърът представи и планираните реформи в дипломатическата служба. Те са съобразени с предложенията на служителите на министерството и са насочени към привличането на повече млади специалисти и създаването на условия за устойчиво кариерно развитие.

Една от промените предвижда възможност за постъпване на работа в МВнР с бакалавърска степен. Магистратурата ще остане задължително условие за по-нататъшното професионално израстване.

Планира се и въвеждане на ротация на ръководните длъжности, която да осигури повече възможности за развитие на служителите, придобили необходимия ранг. „Отвъд финансовото стимулиране всеки, работещ в службата, трябва да има и възможност да се развива и да вижда ясна перспектива за това", заяви Петрова.

Друга промяна е въвеждането на категоризация на задграничните представителства. Служителите, които са работили при по-тежки условия или в усложнена обстановка на сигурност, ще имат предимство при заемането на следващи длъжности.

Сред структурните промени е създаването на отдел за стратегическо планиране, който ще работи по въпросите на новите технологии, изкуствения интелект и отбранителните способности. Ще бъде засилена и подготовката на дипломатическите служители в тези области.

МВнР планира и дигитализация на вътрешните си процеси. Според Петрова това ще облекчи работата на служителите и ще им позволи да насочат повече усилия към аналитичните аспекти на дейността и към подходящото позициониране на България в международната среда.

В заключение външният министър определи бюджета за 2027 г. като бюджет за заздравяване на основите и укрепване на връзките с българските граждани. По думите й предприетите промени трябва да позволят на дипломатическата служба да представя страната по най-добрия начин и да защитава националния интерес в сложната и динамична международна обстановка.