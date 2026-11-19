41 години от първата среща между лидерите на двете суперсили по време на студената война се навършват днес. На 19 ноември 1985 г. американският президент Роналд Рейгън и съветският лидер Михаил Горбачов се срещат в швейцарския град Женева, за да обсъдят отношенията между САЩ и СССР и нарастващата заплаха от ядрена война.

Тя се провежда в период на силно напрежение между Вашингтон и Москва, при интензивна надпревара във въоръжаването и дълбоки идеологически различия. Горбачов е поел ръководството на Съветския съюз само осем месеца по-рано, докато Рейгън вече е във втория си президентски мандат. Двамата разговарят насаме в продължение на около час, въпреки че първоначално за срещата са предвидени едва 15 минути.

Основните теми на преговорите са ограничаването на ядрените оръжия, предотвратяването на надпревара във въоръжаването в Космоса и подобряването на двустранните отношения. В края на срещата на върха двете страни излизат със съвместно изявление, в което заявяват, че ядрена война не може да бъде спечелена и никога не бива да бъде водена. Въпреки това не е постигнато конкретно споразумение за съкращаване на ядрените арсенали.

Разговорите в Женева поставят началото на поредица от срещи между Рейгън и Горбачов, които постепенно допринасят за намаляването на напрежението между двете държави. През 1987 г. те подписват във Вашингтон договор за премахване на ракетите със среден и по-малък обсег. Първата им среща остава важен момент в дипломатическите усилия, предшестващи края на студената война.