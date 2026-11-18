Вадят областните управители от "дипломатите"

Издаването на лични документи на редови граждани се забързва - 20 вместо 30 дни

Хиляди политици, чиновници, дипломати и спортисти имат право на специални паспорти - дипломатически и служебни. Точната им бройка не е ясна, тъй като законът го разписва на служителите на цели институции и семействата на широк кръг хора.

С промени в Закона за личните документи депутатите решиха в сряда да стеснят кръга за дипломатическите. Но минимално - от него се вадят само 28-ината областни управители и подуправителите на БНБ. Одобриха и текст, който изрично урежда, че служебните паспорти може да се използват само при служебни пътувания, за да няма злоупотреби.

По данни на националния регистър за личните документи само за година - през 2025 г., държавата е издала 1034 дипломатически и 477 служебни паспорти с валидност 5 г.

За сравнение през 2020 г. МВнР е посочило, че за цели 10 години са издадени 2829 специални (по справката в отговор на в. “Сега”).

Между 1000 и 2000 по груби сметки имат право на български дипломатически паспорт. От тях около 495 са политици: президент и вицепрезидент, депутатите, министри и заместници, началниците на кабинетите им и на службите. За много това право остава и след края на мандатите им, като например членовете на Конституционния съд, председателите на ВКС и ВАС и бивши външни министри.

Изброими са обаче само политиците. Освен тях дипломатически паспорти се полагат например и на гардове от НСО и куриери във Външно, които изпълняват служебни функции в чужбина, посланици с над 20 г. стаж в кариерата, дипломатите ни в чужбина и служители в МВнР с дипломатически ранг.

Има и специална графа за лица, чиито служебни задължения включват “изпълнение на специални външнополитически задачи”, те вземат такъв паспорт по преценка на външния министър.

Семействата на мнозина от тях също имат право на дипломатически паспорти или да се възползват от статута им, когато пътуват заедно.

Още по-широк е кръгът на тези с право на служебни паспорти - чиновници в централната и местната администрация, кметове, членове на органи, назначени от президента, членовете на ВСС и ръководители във върховните съдилища, служители на МВР, армията и съдебната система, шефове на спортни федерации и пр. И този брой не може да се определи с точност, но само чиновниците и хората с пагони са десетки хиляди.

Това не означава, че всички притежават специални паспорти, а че имат право на такива. Самият документ се издава от външния министър след подадено до него заявление. Служебните паспорти обикновено се вадят при необходимост служителят да изпълнява задачи в чужбина.

За редовите граждани пък депутатите приеха съкращаване на срока за издаване на паспорти, лични карти и шофьорски книжки от 30 на 20 дни. Бързата поръчка остава 3 дни, а експресната - 8 часа.