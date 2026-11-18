Множество различни правителства през годините не са успели да установят и да се справят с присъствието на тези шпионски агенти. Това заяви министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев по БНТ.

По думите му международни хакерски групи от различни държави са имали достъп до системите на българската държавна администрация от 2021 г. до лятото на 2026 г. Чрез внедрен в тях зловреден софтуер те са следили дейността на институциите и са извличали информация.

„Повече от 130 гигабайта информация са били източени през тези години. За щастие успяхме да отстраним тези хакерски агенти", обясни Василев.

Той посочи, че присъствието на зловредните агенти е било установено благодарение на надграждането на системата за киберсигурност. Министърът заяви, че от началото на мандата на правителството през май защитата на българските информационни системи е подобрена и чуждестранните хакери вече нямат достъп до тях.

Засега не е известно за какво е била използвана източената информация. Няма и данни лични данни на български граждани да са били обект на шпионаж, уточни министърът.

Василев коментира и платформата СИГМА, която ще бъде представена утре и ще бъде отворена за гражданите. Чрез нея ще може да се проверява дали публични личности, заемащи държавни длъжности, са имали връзки с обществени поръчки, кога са възникнали те и в какъв период са съществували.

По думите на министъра над 500 души, заемали подобни позиции през годините, са свързани с обществени поръчки. Сред тях има общински съветници, директори на дирекции и бивши заместник-министри.

„Всички публични личности, заемащи държавни длъжности, трябва да попълват декларации за конфликт на интереси и свързаност. Ще видите множество общински съветници, директори на дирекции и бивши заместник-министри. Утре ще представим самата платформа, която е отворена за гражданите. Те могат във всеки един момент да проверят дали някой от нас е бил свързан с обществена поръчка, кога и в какъв период", каза Василев.

Той даде пример с действащи общински съветници и председатели на общински съвети, чиито фирми печелят голяма част от обществените поръчки на общините, в които самите те участват в местната власт.