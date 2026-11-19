Дори и да не успее да попълни цялата квота, съветът може да заработи, стига да има кворум

Колкото повече наближава изборът за членове на ВСС от парламентарната квота, толкова повече расте напрежението, но и спекулациите. А остават само 24 часа - гласуването е планирано като точка първа в дневния ред на парламента за петък.

Народните представители трябва да изберат 11 с минимум 160 гласа. Кандидатите са 20 - 13 са за Съдийската колегия, осем за Прокурорската, но един играе и за двете. ПБ има 11 номинации, тоест запълва квотата, но тъй като има 131 депутати, не им стигат 29 гласа. С ПП и ДБ правят 168. “Промяната” предлага осем имена, като три от тях са издигнати и от ДБ. “Възраждане” има един кандидат. ГЕРБ и ДПС нямат номинации, като от ДПС дори

не зададоха и един въпрос на кандидатите

по време на четиридневния маратон с изслушването им.

В сряда на въпрос дали ГЕРБ ще подкрепи някоко за ВСС, лидерът Бойко Борисов първо каза: “Не”, после “Ще видим”.

“Уверени сме, че има 11 достойни кандидати, които да бъдат подкрепени”, обяви Божидар Божанов от ДБ. И така засили спекулациите, че макар до момента нито една парламентарна група да не е признала, че се водят неформални разговори, такива има. Даже са доста напреднали.

Все пак се допуска и вариант да няма избран ВСС. Намек направиха от “Правосъдие за всеки”, които предупредиха, че

има опасност изборът да се провали или да бъде само частичен

Затова и апелираха “към съвестта и гражданската отговорност на всеки депутат”.

Ако все пак парламентът не успее да излъчи 11, а по-малко - няма да е такъв проблем, стига да има кворум, тоест повече от половината.

ВСС се състои от 25 души, макар че сега ще са 23-ма, тъй като няма главен прокурор и шеф на ВАС. Според последните промени в съдебния закон, в случай че парламентът не успее да попълни целия състав, до два месеца трябва да стартира нова процедура. Депутатите приеха текста през лятото, явно допускайки, че от първи опит може и да няма цял избор.

Извън процедурите обаче най-важният въпрос е какви хора ще влязат в съвета от парламентарната квота?

С ясен реформаторски профил, повтарят от ПП и ДБ, които явно са приватизирали понятието. Заради постоянната му употреба се е превърнало в клише, също като “демократичната общност”, все едно всички останали няма как да са демократи.

Всъщност пак от казаното от Божанов, че ще се намерят 11 достойни кандидати, се разбира, че освен техните представители явно са съзрели хора с реформаторски профил и сред предложенията на ПБ. Което е успех.

Часове ни делят да видим кои са, а дали наистина са с реформаторски профил, ще се разбере през следващите 5 г. Досега всеки ВСС е тръгвал с надежди, а после е обрасвал със скандали и неизпълнени обещания. Тепърва ще разберем дали новите му членове ще ускорят конкурсите в съдебната система, ще ограничат командироването, дали ще намалят вечните началници, които скачат от пост на пост, ще правят ли по-сериозен подбор на влизащите в системата, или роднинската линия все така ще е на почит.

Един от критериите за реформаторски профил, всъщност май основният, според ПП и ДБ, е

дали публично са критикували статуквото в съдебната система,

разбирай шефовете на прокуратурата.

На този показател отговарят кандидатите на ПП и ДБ, и то не защото другите са били привърженици на статуквото, а защото не всички от тях са имали шумни публични изяви.

От въпроса, който Стойо Стоев от ПП задаваше на всички кандидати -

дали познават Сотир Цацаров, Георги Чолаков и Борислав Сарафов,

се разбра, че дори и тези, които са работили с тях, не са им били близки. Така че по този показател отговарят всички. По отношението им към Пепи Еврото и Мартин Божанов - Нотариуса - също, защото досега всички осъждат мрежите за влияние.

Кариерното израстване, обаче дали е стъпка по стъпка и с конкурси, или е с прескачане в йерархичната стълбица - е далеч по-важен критерий. Но тъй като не всички са били магистрати, някои са университетски преподаватели, е трудно да се сравнява кандидат с кандидат.

Друг важен показател е свързан с изборите на административни ръководители. Дали членовете на съвета ще подминават съмнителните петна в биографиите на един или друг кандидат, или не.

Най-точно кой с какъв профил е обаче ще се разбере при избора на главен прокурор и на шеф на ВАС, който предстои в следващите месеци, ако има избран ВСС.

Все пак не бива да се забравя, че съветът не се състои само от парламентарна квота. Прокурорите и съдиите вече избраха своите представители, а следователите са в неделя. И за разлика от прокурорите, които, останали без титуляр на поста главен прокурор, бяха изненадата, то вотът на съдиите не впечатли с реформаторско мислене. Най-малкото сред избраните няма нито един, който публично досега да е критикувал статуквото. Нямаха нищо против и вечните началници, защото законът го позволявал.