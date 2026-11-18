По случаите е образувано досъдебно производство и отговор трябва да даде военната прокуратура, а не Министерството на отбраната, категоричен е той

Има ли значение чии са дроновете, ако представляват заплаха за националната ни сигурност? Няма абсолютно никакво значение.

Това каза военният министър Димитър Стоянов, след като за по-малко от 24 часа в извънредната икономическа зона на България в Черно море бяха ударени нови два кораба. Така атакуваните търговски плавателни съдове близо до страната ни станаха 7.

Още след първите две атаки - на 6 и 13 октомври, при които пострадаха 4 кораба, Стоянов заяви, че за установяването на произхода на дроновете трябва време. И даде пример с руската атака над летището в Лайпциг, за която трябваха 28 дни на германските власти, за да установят виновника.

Сега военният министър бе категоричен, че по случаите е образувано досъдебно производство и отговор трябва да даде военната прокуратура, а не Министерството на отбраната. Той бе категоричен, че от българска страна няма как да се вземат повече мерки.

“Всичко, с което разполагаме, е на крайбрежието и в момента работи. Имаме екипажи, самолети, ракети, зенитно-ракетни комплекси, всичко”, каза Стоянов. И обясни, че снимките на атакувалите дронове, които предостави френският патрулен самолет “Атлантик”, са били изпратени на всички съюзници от НАТО. “Но отговор все още не сме получили, а мина достатъчно дълго време”, допълни той.

Като основна причина за различния подход на нашата армия и на тази на Румъния след атаките министърът посочи гражданския трафик. “Трябва да се отчете нещо много важно - в Румъния действат техните изтребители F-16, но само и единствено в териториалното море, в тяхното си въздушно пространство и където няма граждански трафик над Румъния”, заяви той. Според него трафикът над България в тази зона е по-засилен и никога не е спирал. Затова трябва да бъдем внимателни да не се случи някаква неприятна ситуация, категоричен бе военният министър.

“Много е лесно на хора, които не носят абсолютно никаква отговорност да ходят по телевизиите и да обясняват как може да се унищожи един дрон в икономическата зона”, каза още той. И допълни, че за подобни решения си има конституция и закони, в които е уредено как да се действа при всяка подобна ситуация.

След три атаки през октомври, при които потънаха 3 кораба, а други 2 пострадаха сериозно, последваха новите две. За по-малко от две денонощия с помощта на екипи от Военноморските и Военновъздушните сили бяха спасени екипажите на двата кораба BETUL 8 и GAS HUSKY.