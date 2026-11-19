България пас за още проекти с пари от ЕС по механизма SAFE

Разпределят се 21 млрд. евро, но засега не искаме ново въоръжение срещу заеми

България е поканена да участва в разпределението на 21 млрд. евро за проекти за модернизация на армията си, но засега отказва. Причината е, че Министерството на финансите не гледа с добро око на вземането на допълнителни заеми за покупката на ново въоръжение.

Министерството на отбраната е

получило покана от Европейската комисия да участва

в разпределението на допълнителни 21 млрд. евро по механизма SAFE, потвърдиха пред “24 часа” източници от Брюксел и София. Средствата са останали, след като Унгария и Италия са намалили техните първоначални заявки каква част от заделените по механизма 150 млрд. евро ще ползват.

Първоначално при създаването на механизма SAFE България поиска отпускането на 3,3 млрд. евро. Особеното на тези пари е, че те идват като заем със срок от 45 години,

15% от парите се превеждат авансово,

а през първите 10 г. не се плащат вноски по главницата. Този механизъм бе създаден от ЕК именно за да подпомогне модернизацията на армиите на страните от ЕС. Условие е оръжието, което се купува, да е произведено в Европа или да има преобладаващо европейско участие и да бъде доставено до 2030 г.

Именно формата на отпускането на тези пари като заем обаче е била причината ведомството на Гълъб Донев да охлади ентусиазма на военните, че могат да разширят модернизацията на армията. Министърът на отбраната Димитър Стоянов е представил пред него проекти, които биха могли да се осъществят по този механизъм. Вицепремиерът обаче бил скептичен заради това, че ще трябва да се връщат допълнителни заеми, които ще тежат на бюджета дълго време.

Така България засега възнамерява да отговори отрицателно на поканата от ЕК, научи “24 часа”. Срокът за заявяване на интерес към допълнително финансиране по SAFE е краят на ноември.

За България до момента ЕК е одобрила

девет ключови проекта,

които ще се финансират по механизма SAFE. Сред тях са покупката на нова артилерия по натовски стандарти, нови трикоординатни радари, нова система за противовъздушна отбрана, антидрон защита и пр.

До момента страната ни е договорила три от проектите. Първият е за модернизация на системите за противовъздушна отбрана с германските комплекси IRIS-T. По този договор страната ни ще закупи от германската фирма Diehl

шест ракетни комплекса за противовъздушна отбрана

Стойността на договора е 1,106 млрд. евро, като механизмът SAFE финансира с 926 млн. евро покупката на пет от комплексите. Те бяха договорени от сегашния министър на отбраната Димитър Стоянов. През миналата година при кабинета на Росен Желязков България вече поръча една ракетна система IRIS-T, като тази сделка бе по европейската програма EDIRPA за съвместно придобиване на въоръжение, и там България поръча ПВО комплекса като част от по-голяма поръчка на Германия. В момента меморандумът за разширяване на поръчката за ПВО системи е в парламента за финално одобрение. Дотогава българската отбрана разчита само на произведените в СССР зенитно-ракетни комплекси “Нева”.

На същия етап е и поръчката на 57 самоходни гаубици “Сезар” съвместно с Франция. Този проект е на стойност 686 млн. евро и реално така ще бъде подменена напълно самоходната артилерия на Българската армия. В момента тя

разчита на старите системи от СССР “Гвоздика”,

които обаче са амортизирани и поради липсата на резервни части голяма част от тях дори не могат да се движат. Новите френски гаубици ще имат далекобойност от 40 км и са модификация на гаубици, каквито в момента използва Украйна във войната си срещу Русия.

Пак от Франция страната ни закупи и нови трикоординатни радари на фирмата “Талес” на стойност 195 млн. евро. Договорът за тях бе подписан през лятото и седемте радара ще бъдат разположени в България до края на 2029 г. Те са изключително важни както за отбраната на противовъздушното ни пространство, така и за да могат да летят новите изтребители F-16.

Съвместно с Германия пък България планира да закупи ракетни системи за залпов огън EuroPULS. Това е европейска модификация на израелската система PULS, която се прави от немската фирма KNDS съвместно с израелската “Елбит”, за да може да се финансира по механизма SAFE. Първоначално нашите военни планираха да закупят американската система HIMARS, но се отказаха както заради дългите срокове за производство, така и заради появилата се възможност и този проект да се включи в механизма на европейските заеми. Планира се България да закупи 12 системи за залпов огън с далекобойност до 300 км, очаква се цената им да е около 350 млн. евро. И тук се включваме в по-голяма поръчка за това оръжие, която прави Германия - за общо 500 системи.

В парламента за одобрение е и споразумение с Испания за поръчка на

антидрон системи за около 80 млн. евро,

след като правителството одобри преди дни меморандум за сделката. По нея ще купуваме 10 мобилни и 10 стационарни системи за сваляне на безпилотни летателни апарати.

И сделката с Италия за покупката на 1040 камиона за нуждите на армията бе одобрена от правителството преди дни. Тя е на стойност 410 млн. евро, като по SAFE се финансира първият етап за 700 камиона за 290 млн. Част от тях ще се сглобяват в България.

Реално, ако не беше този механизъм, Българската армия никога нямаше да може да се модернизира с тези темпове, признават български генерали. Те припомнят, че преди създаването на SAFE страната ни бе осъществила едва три големи проекта - двата договора за изтребители F-16 със САЩ, построяването на два нови бойни кораба и покупката на бойните машини “Страйкър”.