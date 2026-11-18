Столичната община започва основен ремонт на 1,7 км от ул. „Челопешко шосе" в район „Кремиковци". Успоредно с това се подготвя обновяването на още 3,7 км от пътя, за които се провежда процедура за избор на изпълнител. Третият участък с дължина около 2 км, от бул. „Ботевградско шосе" до Софийския околовръстен път, е в етап на проектиране, съобщиха от Столична община.

„Челопешко шосе" е основна пътна връзка за кварталите „Челопечене", „Кремиковци", „Сеславци" и „Ботунец", както и за част от населените места в района. Улицата не е била основно ремонтирана от изграждането си през 60-те и 70-те години на миналия век.

„Започваме с първите 1,7 км и подготвяме обновяването на следващите 3,7 км, които ще започнем следващата година, а третият участък се проектира. Целта ни е да осигурим по-безопасно пътуване, по-добро отводняване и достъпни тротоари в населените участъци. Развитието на София означава последователни инвестиции във всички райони", заяви кметът на София Васил Терзиев, който направи първа копка на обекта и инспектира организацията на работа.

На проверката присъстваха заместник-кметът по строителството Емилиян Георгиев, кметът на район „Кремиковци" Лилия Донкова, представители на направление „Обществено строителство" на Столичната община и на строителния надзор.

Първият етап обхваща 1,7 км от надлеза на Софийския околовръстен път до моста над река Лесновска при кв. „Челопечене". Предвижда се цялостен ремонт и изграждане на нова конструкция на пътната настилка. Геометричното очертание на улицата ще бъде запазено, а ширината на пътните платна ще е между 7,5 и 8 метра, максимално близка до сегашната. Средната разделителна ивица ще бъде широка 4,5 метра съгласно действащите нормативни документи и стандарти.

Проектът включва поставяне на нови ограничителни системи за пътища и подмяна на съществуващите бетонови пътни прегради. Тъй като в района няма канализация, отводняването ще става повърхностно чрез надлъжните и напречните наклони на настилката. Водата ще се отвежда през банкетите извън пътното платно към околните отводнителни съоръжения.

Строителните дейности ще се извършват на четири етапа с временна организация на движението, съобщи заместник-кметът по строителството Емилиян Георгиев. Пътното платно в посока София ще бъде затворено за ремонт, а движението ще се осъществява двупосочно в източното платно.

Следващият участък, с дължина около 3,7 км, е от моста над река Лесновска до отклонението за кв. „Ботунец". За него район „Кремиковци" провежда процедура за избор на изпълнител, като се очаква строителството да започне през следващата година.

Предвижда се рехабилитация на настилката по цялата ширина на двете платна, полагане на нови асфалтови пластове и възстановяване на пътната основа там, където е необходимо. Съществуващите тротоари в населените части ще бъдат обновени с бетонов унипаваж.

При пешеходните пресичания ще има понижени бордюри, тактилни и водещи ивици за осигуряване на достъпна среда за хора със зрителни и двигателни затруднения. Отводняването ще бъде подобрено чрез корекции на наклоните на настилката, почистване и възстановяване на съществуващите отводнителни окопи. Предвидени са още нова хоризонтална пътна маркировка и пътни знаци.

За третия участък – от бул. „Ботевградско шосе" до Софийския околовръстен път, Столичната община е възложила изготвянето на проект за основен ремонт. Трасето е с дължина около 2 км. Целта на цялостното обновяване е да се осигури по-устойчива пътна настилка, да се намали задържането на вода и да се подобрят условията за придвижване на жителите и бизнеса в района.

Инвестицията в ремонта на първия участък е 3,470 млн. евро с ДДС. Изпълнител е ДЗЗД „Челопешко шосе – етап едно", а строителният надзор се осъществява от „Софинвест" ЕАД. Срокът за изпълнение е 120 календарни дни при благоприятни атмосферни условия.

По време на проверката заместник-кметът Емилиян Георгиев информира и за напредъка по други капиталови обекти на общината. Продължават строителните дейности по изграждането на бул. „Копенхаген" от бул. „Цариградско шосе" до метростанция „Младост 3", реконструкцията на релсовия път на бул. „Мария Луиза", изграждането на моста на ул. „Коломан", както и работата по ВиК инфраструктурата в северните райони на столицата.