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Над 5 килограма амфетамин са открити в дамската чанта на жена при специализирана полицейска операция в София. Акцията е проведена от сектор „Наркотици" към Столичната дирекция на вътрешните работи. Това съобщи директорът на СДВР главен комисар Николай Пелтеков, цитиран от БТА.

До операцията се стигнало след получена оперативна информация, че жената снабдява дилъри с наркотици за последващо разпространение. По данни на полицията тя нямала предишни криминални прояви, а до момента срещу нея имало единствено информация за предполагаемата й дейност.

След първоначалните данни служителите на СДВР предприели различни оперативни действия, за да установят къде жената трябва да получи наркотиците и впоследствие да ги предаде.

Пликът с наркотичните вещества бил открит в храст. Пелтеков обясни, че в някои случаи дрогата не се предава лично от ръка на ръка по съображения за сигурност. Така се прекъсва пряката връзка между участниците в разпространението.

Както жената, така и мястото, на което били скрити наркотиците, са били под полицейско наблюдение. По думите на главния комисар разследващите разполагат с достатъчно информация, която предстои да бъде документирана в досъдебното производство.

„Количеството на задържания наркотик не е малко и отдавна не сме задържали такова количество", заяви Пелтеков.

Операцията е продължение на акция от вчера, при която е задържан 41-годишен български гражданин за разпространение на кокаин.