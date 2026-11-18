Ангел Котков дойде със закъснение, съдия Петко Минев го предупреди, че можеше да го задържат

Заради полицейска проверка подсъдимият за тежка катастрофа на изхода на карловското село Розино, при която загина 17-годишно момче, а тийнейджър на 15 г. пострада, Ангел Котков беше на косъм да изпусне делото си. Съдия Петко Минев съобщи, че адвокатът на младежа е пуснал молба за отлагане на заседанието, тъй като е в болнични, но от самият подсъдим нямаше следа. Той влезе със закъснение, а когато председателят на състава му обясни, че е можело мярката му за неотклонение "гаранция" да бъде променена, ако не беше дошъл, брат му се намеси.

"Много ни задържа полицията, затова нося този фиш", обясни мъжът и показа документа за наложена глоба. Съдия Минев обаче предупреди двамата, че следващия път трябва да тръгнат по-рано, за да не допускат отново да закъснеят. И отложи делото за 14 декември.

Катастрофата стана около 18,30 ч. на 14 април. 18-годишният Котков бил с двумесечен стаж зад волана. Колата му излязла от пътното платно и се забила в мантинела и дърво. Той и двамата му спътници били настанени в болница, но оттам малко по-късно съобщили за смъртта на 17-годишното момче.