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Тежкотоварен камион с гуми в изключително лошо състояние бе спрян от движение на автомагистрала „Тракия" при специализирана полицейска акция на служители на Областната дирекция на МВР в Сливен.

Проверката е проведена по линия на ROADPOL. В продължение на три часа полицаите са спирали камиони и автобуси на паркинг при 265-ия километър на магистралата. Един от проверените тирове е бил с напълно износени гуми, по които на практика липсват грайфери, съобщиха от полицията.

Общо са проверени 85 превозни средства и 106 души. Униформените са следили за спазването на времето за почивка от водачите, техническата изправност на превозните средства, употребата на алкохол и упойващи вещества, както и за превоз на необезопасени товари. Проверявани са още за притежание и пренос на наркотични и упойващи вещества и наличие на валидна задължителна застраховка „Гражданска отговорност".

С помощта на необозначен полицейски автомобил и по метода на линейния контрол са установени три случая на неправилно изпреварване. Двама шофьори не са представили документи за преминат годишен технически преглед.

Общо констатираните нарушения са 13. За тях са съставени актове и фишове.

Случаят с опасно износените гуми идва на фона на поредица от тежки катастрофи с участието на камиони по българските пътища.

При друга полицейска акция на магистрала „Тракия" през лятото беше установено, че всеки втори камион се движи с опасни гуми.

На 10 ноември при 289-ия километър на аутобана, в района на пътен възел „Зимница", стана най-тежката верижна катастрофа в историята на България. В нея участваха 86 превозни средства, сред които десетки камиони. 11 души загинаха на място, а над 50 бяха ранени. Впоследствие още двама от пострадалите починаха.