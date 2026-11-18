"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Силни пориви на вятъра са регистрирани в южните райони на София, предупреждават от Столичната община. Оттам призовават гражданите да приберат всички незакрепени предмети от балконите и терасите си, а строителните фирми да обезопасят оградите и предпазните пана около строителните обекти, пише БТА.

От Общината съветват хората да избягват престоя под дървета и в близост до нестабилни конструкции, както и да не паркират автомобилите си под дървета. Препоръката е да се ограничи и придвижването на открито, когато не е наложително.

„Пазете себе си и околните! При опасност подавайте сигнали на телефон 112", призовават още от Столичната община.

Жълт код за силен вятър е обявен днес в девет области в страната, съобщи Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) на сайта си. Предупреждението е в сила за областите Бургас, Видин, Враца, Кърджали, Монтана, София-град, София област, Хасково и Ямбол.