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Силна буря остави тази вечер четири общини в област Монтана без ток. Силният вятър бе придружен с обилен дъжд.

Проливен дъжд, придружен със силен вятър бушува тази вечер в населени места в област Монтана. Бурята се разрази след 20 часа и продължи 30-40 минути. В четири общини имаше проблеми с електричеството, съобщава БНР.

Без ток остана част от Монтана и населени места в общината, както й селища в общините Лом, Якимово и Вълчедръм. В социалните мрежи се появиха снимки и за паднала градушка в района на село Септемврийци, община Вълчедръм.