В интернет се прави реклама на агресията и деца, склонни към нея, се обединяват. Това обясни психиатърът Веселин Герев по Би Ти Ви за разбитата крайнодясна расистка организация, самоопределяща се като „Ку-клукс-клан - Дивизия Пловдив". При съвместна спецакция на МВР и ДАНС бяха задържани и обвинени 11 души, сред които четирима непълнолетни момчета на възраст 16 и 17 години.

"Пловдив се оформя като град на такива организации. Членуват непълнолетни. Най-вероятно ще се установи, че има още много такива групи. Едната такава организация е съществувала близо година и половина на територията на града", каза още д-р Герев.

Разследващите са попаднали на следите на организацията по време на работата си по жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив, което беше извършено на 4 август.

По думите на психиатъра непълнолетните участници в групата са търсили себеизява. "Когато родителите им са заети по цял ден и се прибират уморени след работа, не могат да им осигурят време. В училище също не могат да се изявяват. А една такава организация им дава поле за изява", каза д-р Герев. "В опита си да осигурят материалното, родителите пропускат емоционалното и психическото. Свидетел съм на родители, които казват: "Не ме закачай, много съм уморен, поиграй си на телефона", разказа още той.

Участието в нещо секретно, извън закона, създава усещане у подрастващите, че могат да правят престъпления, смята той. Младежите, които искат да се докажат, са склонни на много тежки агресивни прояви.

"Когато учителите забележат такива прояви и подадат сигнал към родителите, те обикновено се насочват с агресия към учителите. В един момент се оказва, че всички, които защитават бъдещия насилник, му дават възможност да се изявява още повече, защото няма наказание", обясни психиатърът.