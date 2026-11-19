Не съм мислила, че може безпричинно някой да те нападне и да ти счупи главата. Това разказа по Би Ти Ви 76-годишната жена, която бе нападната с юмруци от 49-годишен шофьор.

Случаят е от 10 ноември, когато на столичната улица „Слънце" (близо до сградата на район „Витоша") не могат да се разминат два автомобила - в единия шофира 49-годишният мъж, а в другия - 76-годишната жена. Пострадалата работи като личен асистент и в момента на агресията е била спряла автомобила, за да помогне на трудноподвижна жена с проходилка, чакаща на тротоара.

"Помолих отсрещната кола да мина пред нея. Идваше жената от лявата страна. Излезе мъжът от другата кола. Започна да ме обижда, нарече ме нещастница. Започна да ме удря в главата. Вдигна ме и сякаш да ме изтегли, но аз бях с колан и това ме спаси. Посегна пак да ме удря", разказва нападнатата жена.

Тя започнала да вика за помощ.

"Имам прегледи в "Пирогов", кръвното ми беше много високо, много ми е зле, нервно ми е. Събуждам се по 4-5 пъти посред нощ", казва тя.

Свидетел на случая става и друга жена, която вика полиция и бърза помощ. "Изведнъж отстрани до нас излезе от колата си мъж, със закани слезе. Той хвана телефона й и го изхвърли надалеч. В този момент потегли, удари една кола. Голям висок мъж, строен, който иска да пребие възрастна жена, за мен е недопустимо. На жената й стана лошо", каза свидетелката.

Мъжът е криминално проявен, но към момента е реабилитиран. Бил е задържан само за 72 часа и пуснат под гаранция.