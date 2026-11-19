Деца пребиха свой съученик в берковското село Замфирово. Побоят е станал вторник след училище.

Пред Нова тв бабата на 11-годишното момче каза, че е било замеряно с камъни, на което то отвърнало. След това 3 деца го подгонили, на една поляна го набили и го съблекли чисто гол. Налагали го с пръчки и метална тръба. Има много синини и му се клати един зъб.

Според бабата другите деца са искали да убият внука й.

Майката на битото дете обяви, че то не иска да ходи на училище, защото е травмирано. Тя допълни, че мисли да смени училището на сина си.