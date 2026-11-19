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Барабанистът Владимир Георгиев е починал внезапно на 62-годишна възраст.

Тъжната новина за Владо Попа, както е известен, беше съобщена от Wickeda във фейсбук страницата им.

"Попе, много рано си тръгна, приятелю...

Благодарим ти за всички години заедно, за репетициите, за пътуванията, за лафовете и за енергията, която носеше навсякъде със себе си. За нас беше истинско удоволствие и чест да свирим с теб и да те имаме за приятел.

Почивай в мир!

Винаги ще си останеш един от нас", пишат от групата.

Георгиев е първият барабанист на "Контрол", свиреше и в Wickeda от 2007 до 2023 г.

Кариерата му започва в пънк групата "Холера", а след това свири във "Фикс", "Контрол", "Конкурент", КГБ и Wickeda.