Общо 41 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие. Пожарните екипи са реагирали на 152 сигнала за произшествия. Това съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, на своя сайт. При пожарите са пострадали двама граждани.

С преки материални щети са възникнали 15 пожара, от които четири са били в жилищни сгради, два - в спомагателни, временни или паянтови постройки, пет - в транспортни средства, един - в съоръжения на открито и три други.

Без материални щети са възникнали 26 пожара, от които четири - в сухи треви, горска постеля и храсти, 17 в отпадъци, три в готварски уреди и комини и два други.

Извършени са 105 спасителни дейности и помощни операции - седем при катастрофи в транспортни средства, една при промишлена авария във водопроводната мрежа, както и 97 дейности по техническа помощ, сред които 62 - при отстраняване на опасни предмети, 13 - за оказване на съдействие на други структури и ведомства, шест - за съдействие на други структури на МВР, две - за съдействие на граждани, една - при отводняване и 13 други.

Регистрирани са шест лъжливи повиквания към екипите на пожарната.