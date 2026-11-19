Мащабна кражба на 63 пътни знака между селата Ахматово и Поповица на близо 5 км новоремонтирано шосе е станала няколко дни преди официалния оглед на приемателната комисия. Това съобщи кметът на община Садово Димитър Здравков.

Пред Нова тв той заяви, че преди дни му докладвали за откраднатите знаци. Здравков допълни, че някои от знаците са били крадени няколко пъти и фирмата ги е подменяла три пъти.

Кметът обяви, че един знак струва 50-60 евро и полицията работи по случая. Някои от знаците са били крадени с цимента, в който са поставени.