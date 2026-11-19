"Виждам по коридорите как се договарят "Продължаваме промяната" и "Демократична България" с "Прогресивна България". С нас никой не е разговарял. Кандидатите са само партийни. Гледали сме ги като министри, те са политически лица. Докато вчера говориха за политически назначения и уйдурми, сега ходят и се договарят. ПП и ДБ са се договорили с "Прогресивна България" за ВСС, така че утре ще има избор. Знае се кои ще изберат - Дечев, Янкулов, заместник-министърката на Янкулов. Това са от едната страна. От другата го знаете. Само "Възраждане" още не могат да се договорят за Цвета.

Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Утре предстои парламентът да избере членове на Висшия съдебен съвет. Емил Дечев и Андрей Янкулов бяха вътрешен и правосъден министър в служебния кабинет на Андрей Гюров в началото на годината и са кандидати за съдийската квота. Таня Радуловска беше заместничка на Янкулов в същото правителство и заедно с Веселин Вучков е кандидат за прокурорската колегия. Всички те са издигнати от "Промяната", а първите трима - и от ДБ. Цвета Рангелова пък е номинацията на "Възраждане", бивш депутат, тя също е кандидат за съдийската колегия.

Пазарлъкът е за главния прокурор - едните ще надделеят сега, а другите после при неговия избор, каза още Борисов. Кои са възможните имена обаче не знае.

От 2020 г. нямам нищо общо с тези процеси. Преди това имах. Не назначавай наши главни прокурори, но тогава мнозинствата се събираха, разпределяха се квоти за всички партии. В сегашния ВСС има от всичко партии, които тогава са били в парламента, продължи Борисов.

Вчера военният министър Димитър Стоянов прехвърли на военната прокуратура да каже руски или украински са дроновете, потопяващи кораби край бреговете на България. "Това са царете на оправданията. Като не могат да кажат нещо, виждате какво говорят - не знаели какво да дроновете. И децата знаят, че са руски. Удрят корабите и блокират морето и товарите, застраховките се увеличиха драстично. Утре вече няма да има и кораби, които да докарат газ, ако така продължават. Туризмът замина, съсипаха го. И след всичко това излиза някой и казва военна прокуратура", коментира Борисов.

Защо има отбрана, като не могат да свалят дроновете, да хващат корабите, които потапят тези в нашата икономическа зона, продължи лидерът на ГЕРБ.