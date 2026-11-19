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Екипи на НАП и ДАНС провериха 14 обекта за отпускане на бързи кредити в шест града в страната на 18 ноември. При проверките са установени общо 14 нарушения, сред които липса на касови апарати в девет дружества и разминавания между наличностите в касите и сумите, отчетени на фискалните устройства, съобщиха оттам.

Проверените обекти са в София, Пловдив, Благоевград, Сандански, Дупница и Сливен. В проверките са участвали служители на Главна дирекция „Фискален контрол" към НАП.

Според нормативните изисквания дружествата за бързи кредити трябва да отчитат чрез фискални устройства платените от клиентите лихви и суми за просрочия.

В един от обектите проверяващите срещнали отказ за съдействие. Затова е наложена забрана за достъп до него за срок от 48 часа. Мярката цели да осигури безпрепятственото провеждане на контролните действия и да предотврати евентуално укриване или унищожаване на счетоводна информация.

От НАП предстои да поискат от съда удължаване на запечатването на обекта до 60 дни, за да бъдат запазени доказателствата.

При проверка на друг обект в София инспекторите установили, че в дейността му са обвързани три различни дружества. Едното е собственик на капитала, второто отпуска кредитите, а третото събира дълговете. Фискалните инспектори са изискали документи от трите компании, като предстоят последващи контролни действия.

Проверяваните фирми трябва да предоставят и допълнителна информация, поискана от приходната агенция. Целта е да се установи дали имат съпричастност към укриване на приходи.