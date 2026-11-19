От 21 ноември автобусите по линии 63 и 66, които обслужват направленията към природен парк „Витоша", ще се движат с нови разписания. Промените са насочени към подобряване на транспортното обслужване и осигуряване на по-удобен достъп до планината през зимния сезон, съобщиха от Столична община.

Последните курсове на двете линии ще бъдат изместени от 18:00 на 19:45 ч. Решението е взето след наблюдение и анализ на натоварването на досегашните последни курсове и координация с транспортните оператори. Променя се и началният час на първия курс по линия 66. Вместо в 8:00 ч. автобусът вече ще потегля в 7:30 ч.

Промените в разписанията са част от подготовката за зимния сезон и вървят заедно с планираното обновяване на автобусите по тези направления. Столичната община вече обяви обществена поръчка за доставка на 13 специализирани туристически автобуса за линии 61, 63 и 66. Те са част от по-широката програма за обновяване на подвижния състав, която цели осигуряването на по-надеждни и удобни превозни средства за пътниците.

С по-късните последни курсове посетителите на Витоша ще разполагат с повече време за разходки, спорт и почивка, без да се налага да съобразяват толкова рано плановете си с разписанията на градския транспорт.

От 1 декември до 31 март ще действа и зимна организация на движението в планината. Тя предвижда приоритет за достъпа с градски транспорт, като автомобилният трафик ще бъде съобразяван с наличния капацитет за паркиране.

В почивните, неработните и празничните дни между 11:00 и 16:00 ч. движението по пътищата от кв. „Бояна" до местността „Офелиите" и от кв. „Драгалевци" до хижа „Алеко" ще се управлява от Общинска полиция.

Достъпът до тези направления ще остава отворен, докато има свободни паркоместа и преминаването на автобусите е осигурено. При запълване на капацитета за паркиране ще се въвежда временно ограничение на движението, за да се предотвратят задръствания и блокиране на пътя.

От Столичната община призовават гражданите да бъдат внимателни при посещенията си в планината, да се съобразяват с метеорологичните условия, да използват подходяща екипировка и да следват обозначените маршрути.