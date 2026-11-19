Заедно с директора на РИОСВ – Монтана Светослав Илиев проведохме работна среща с председателя на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова. Това съобщи народният представител от "Прогресивна България" Димитър Б. Петров.

По време на срещата поставихме въпроси и споделихме конкретни казуси, за които най-често сме сезирани от граждани в област Монтана. Сред основните притеснения са високите цени на основните стоки и продукти в търговските вериги, големите хранителни магазини, бензиностанциите и други търговски обекти.

Обсъдихме и възможността за организиране на изнесена приемна на КЗП в Монтана, която да даде възможност на всеки гражданин да сподели своите притеснения и да потърси съдействие по въпроси, свързани с поскъпването на основните стоки и услуги и защитата на потребителските му права, добавя депутатът.