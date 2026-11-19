Целта е да не се разкриват факти и обстоятелства от личния живот на хора по делото

При закрити врати Апелативният съд в Пловдив решава дали да промени мярката за неотклонение на 42-годишният Атанас Дечев, обвинен в убийството на бизнесмена Илиян Филипов.

Адвокатът му Красимир Елдъров направи искане съдът да изгони присъстващите в залата по две причини. След съвещание съставът прецени, че само едното е основателно - да не се разкриват факти и обстоятелства от личния живот на хора по делото.

"Досега по това дело никой от разпитаните не дава обяснения. Той казва, че няма нищо общо с това обвинение", каза преди заседанието адвокат Елдъров. За разлика от прокурор Николай Божилов той не смята, че има достатъчно причини клиентът му да остане в ареста. И обясни, че в залата ще коментира новите доказателства, събрани след предходното заседание.

Миналата седмица Окръжният съд остави Дечев зад решетките отново при закрити врати. Тогава искането направи наблюдаващият прокурор Димитър Молев.

42-годишният Атанас Дечев от пазарджишката групировка "Монопола" беше задържан на 12 ноември т. г. и обвинен, че е помогнал на Славчо Мегеров да убие Илиян Филипов. Мегеров беше задържан часове след смъртта на бизнесмена - в късния следобед на 30 септември. Дечев следил Филипов и давам информация на Мегеров и така според прокуратурата го улеснил да извърши престъплението.