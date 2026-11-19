Парламентът одобри купуването на френски гаубици и немските зенитно-ракетни комплекси IRIS-T. Двете точки влязоха извънредно в дневния ред.

Първо парламентът одобри поръчката на 57 155 мм самоходни гаубици "Сезар" за 686 млн. евро по европейския механизъм SAFE. Те ще бъдат купени съвместно с Хърватия, Естония и Франция. България се присъедини към това споразумение заедно с Португалия и Словения на 8 януари 2025 г. Така реално така ще бъде подменена напълно самоходната артилерия на Българската армия. В момента тя разчита на старите системи от СССР "Гвоздика", които обаче са амортизирани и поради липсата на резервни части голяма част от тях дори не могат да се движат. Новите френски гаубици ще имат далекобойност от 40 км и са модификация на гаубици, каквито в момента използва Украйна във войната си срещу Русия.

Проектът получи финалното си одобрение от парламента на празника на Сухопътните войски.

"С реализацията на проекта ще се постигне преодоляване на технологичното изоставане на артилерийските системи на въоръжение в Сухопътните войски, ефективно, непрекъснато и надеждно поразяване на противника от самоходните артилерийски дивизиони за поддръжка на маневрените формирования", каза военният министър Димитър Стоянов.

България ще купи от германската фирма Diehl шест ракетни комплекса за противовъздушна отбрана за 1,106 млрд. евро. Пет от тях за 926 млн. евро от тях ще бъдат изплатени по механизма SAFE. До пристигането им българската отбрана разчита само на произведените в СССР зенитно-ракетни комплекси "Нева".