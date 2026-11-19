Гръмотевична буря се разрази в Монтана и региона снощи, в четири общини има селища и квартали без ток, съобщиха от Областната администрация.

Бурята бе придружена с проливен дъжд и силен вятър. Заради прекъснати проводници без ток в момента са части от общините Монтана, Лом, Якимово и Вълчедръм. Очаква се до 23:30 часа електрозахранването бе възстановено. Няма бедстващи населени места, уточниха от Областната администрация.

За тази вечер за Монтана и региона бе обявен жълт код, като се очакваха валежи от 20-30 литра на квадратен метър дъжд и пориви на вятъра до 20-24 метра в секунда.

На места в Монтана има наводнения на пътя като на булевард "Трети март" и пред хотел в района на парк "Монтанензиум".