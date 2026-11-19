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Пиян 55-годишен мъж преби майка си в дома им в Добрич и я изпрати в болница със сътресение на мозъка и счупен показалец. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Инцидентът е станал на 18 ноември около 23:50 ч. Полицейски екипи се отзовали на сигнал, подаден на тел. 112, за скандал в апартамент в града.

На място униформените задържали 55-годишния мъж, който бил във видимо нетрезво състояние. Той нанесъл побой над 76-годишната си майка.

След нападението жената била откарана и настанена в болницата в Добрич със сътресение на мозъка и счупен показалец. Няма опасност за живота й.

По случая е образувано досъдебно производство.