Пиян 55-годишен мъж преби майка си в дома им в Добрич и я изпрати в болница със сътресение на мозъка и счупен показалец. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР.
Инцидентът е станал на 18 ноември около 23:50 ч. Полицейски екипи се отзовали на сигнал, подаден на тел. 112, за скандал в апартамент в града.
На място униформените задържали 55-годишния мъж, който бил във видимо нетрезво състояние. Той нанесъл побой над 76-годишната си майка.
След нападението жената била откарана и настанена в болницата в Добрич със сътресение на мозъка и счупен показалец. Няма опасност за живота й.
По случая е образувано досъдебно производство.