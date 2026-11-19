На днешното заседание на Столичния общински съвет ще решим един дългогодишен проблем на спортната общественост в София. С доклад предоставяме безвъзмездно на Обединени спортни клубове "Левски" за срок от 10 г. спортната база. Те ще я управляват, поддържат и ще плащат всички сметки. Това е важна крачка, тъй като години наред спортните клубове не могат да кандидатстват по европейски програми. Това заяви на брифинг преди началото на сесията на СОС председателят на градския парламент Цветомир Петров.

Друг от вносителите на доклада - Вили Лилков, напомни, че преди 2 г. държавата е прехвърлила спортната база на общината и сега тя я предоставя на клуба.

"Това решение се чака повече от 30 г. 24 спортни клубове, които влизат в обединението, вече ще разполагат със своята база. Те са предложили и инвестиционна програма в следващите години за развитие на различните видове спорт", каза Лилков.

Кметът Васил Терзиев подчерта, че е било много важно да има централно управление на тези имоти. "С това решение искаме да покажем как ефективно могат да работят различни модели и как можем да развиваме спорта", каза Терзиев.

Стадионът и базата на футболния клуб не влизат в решението.

В момента на базата тренират над 2300 състезатели от 24 столични спортни клуба, сред които 179 национални състезатели, както и спортисти в неравностойно положение под ръководството на 124 треньори. Измежду клубовете са школи по художествена и спортна гимнастика, баскетбол, волейбол, борба, бокс, лека атлетика, гребане и джудо. С решението общината ще гарантира обновяването на сградния фонд, без да харчи публичен ресурс. Сдружението поема изцяло всички разходи за ток, вода, отопление, охрана, застраховки, местни данъци и такса смет, а клубовете ще финансират и всички текущи и аварийни ремонти.

Основните реконструкции ще се извършват само след одобрение от Столичната община, като подобренията остават нейна собственост.

Вносителите посочват, че имотите могат да се използват единствено за спортна и образователна дейност и изрично се забранява отдаването им под наем или преотстъпването на трети лица.