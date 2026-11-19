Жена на 63 години от Свищов е привлечена като обвиняема по досъдебно производство, водено от Областната дирекция (ОД) на МВР във Велико Търново, за документно престъпление, съобщиха от полицията.

Обвинението е за това, че през 2023 г. във Велико Търново при условията на продължавано престъпление в качеството си на длъжностно лице – счетоводител, в кръга на службата си, при изпълнение на възложените ѝ служебни задължения по организирането и воденето на счетоводната отчетност на две дружества съставила официални документи – отчети за приходите и разходите и счетоводен баланс за 2022 г., съдържащи неверни обстоятелства относно имущественото и финансовото състояние на дружествата, размера и структурата на техните активи и пасиви, финансовия резултат и размера на приходите и разходите им, с цел тези документи да бъдат използвани като доказателства за удостоверените в тях обстоятелства за публикуване и обявяване в търговския регистър при Агенцията по вписванията.

От полицията допълват, че престъплението е по чл. 311 ал.1 от Наказателния кодекс.

През юли за документно престъпление беше задържан бивш служител на район „Приморски“ във Варна.