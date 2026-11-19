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Кола удари пешеходка в Благоевград. Пътният инцидент е станал в сряда около 18:00 часа пред частен дом на ул. „14-ти полк", съобщиха от полицията.

Лек автомобил „Шкода Октавия", управляван от 36-годишен мъж Благоевград е блъснал с предната броня, пресичаща пътното платно, 73-годишна жена от града. Пешеходката е пострадала с болки в областта на гръдния кош и е настанена за наблюдение в МБАЛ-Благоевград.

На водача на автомобила са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни.