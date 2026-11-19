Полицаи от Раковски задържаха мъж, задигнал велосипеда на дете от града, съобщават от МВР. По първоначални данни кражбата на превозното средство, чиято стойност е около 500 евро, била извършена в неделя на площад „Европа". Криминално проявеният и осъждан мъж е отведен за срок до 24 часа в полицейския арест. Намереният и иззет от адреса му велосипед е приобщен към материалите по досъдебното производство.