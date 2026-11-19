10 години затвор получи мъж за катастрофа, при която загина един човек, а друг беше ранен. Шофьорът е бил без книжка, употребил е амфетамин и е седнал зад волана с 1,91 промила алкохол в кръвта. Това съобщиха от Софийската градска прокуратура (СГП).

С присъда от 16 ноември 2026 г. Софийският градски съд (СГС) призна М. А. за виновен по обвинение за причиняване на смърт и средна телесна повреда при пътнотранспортно произшествие, както и за възпрепятстване на полицейски служител да извърши проверка.

Катастрофата станала на 4 септември 2022 г. в столичния квартал „Требич". Около 22,20 ч. М. А. управлявал лек автомобил без необходимата правоспособност, след употреба на наркотични вещества – амфетамин, и с концентрация на алкохол в кръвта 1,91 промила. Той нарушил правилата за движение и се блъснал в паркиран лек автомобил. При произшествието загинал един човек, а друг получил средна телесна повреда.

Подсъдимият е признат за виновен и за друго престъпление, извършено на бул. „Рожен" в София на 4 септември 2022 г. Около 22,15 ч. той попречил на полицейски служител да извърши рутинна проверка на управлявания от него автомобил. Въпреки подадените звуков и светлинен сигнал от органите на МВР, М. А. не спрял, а рязко увеличил скоростта.

За възпрепятстването на полицейската проверка съдът му наложил една година лишаване от свобода, като отложил изпълнението на наказанието с тригодишен изпитателен срок. За причиняването на катастрофата с един загинал и един ранен наказанието е 10 години затвор.

На основание чл. 23 от Наказателния кодекс съдът определил едно общо най-тежко наказание – 10 години лишаване от свобода. М. А. е лишен и от право да управлява моторно превозно средство за срок от 10 години.

Досъдебното производство е образувано на 5 септември 2022 г. при неотложност, с оглед на местопроизшествието. Разследването е проведено от сектор „Разследване на транспортни престъпления" към отдел „Разследване" при СДВР под ръководството и надзора на СГП. Обвинителният акт е внесен в съда на 17 юли 2023 г.

Присъдата на Софийския градски съд не е окончателна и подлежи на обжалване и протест пред Софийския апелативен съд.