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На 22 ноември победителката в MasterChef България гостува в Пловдив с четиристепенно меню, вдъхновено от стара Варна

Какъв вкус е имала Варна преди близо 130 години? На 22 ноември д-р Марианна Александрова ще отговори с четири ястия в ресторант EDEN в Пловдив. Тя ще представи „Варна 1896–1898. Вкусове от едно забравено време“ - авторско меню, вдъхновено от кулинарното наследство на морския град.

Зад всяко ястие стоят стари периодични издания, архивни материали и семейни спомени. Преподавател, кулинарен изследовател и автор на „Гастрономия с история – Варна“, Марианна Александрова проследява продуктите, рецептите и навиците на градската трапеза от края на XIX век. В EDEN тя ги представя със съвременен почерк, запазвайки характерните вкусове на епохата.

Четири ястия, четири истории от стара Варна

Началото е с „Градините на стара Варна“ - червено цвекло, целина и картоф с кафяво масло, черноморски паламуд и маринован синап. „На градската трапеза“ поднася телешки език sous-vide с винен сос с аншоа, карамелизиран лук и билково олио.

Следва „Шепот от Черно море“ - прясна паста с черноморски миди, доматен сос, девесил и магданоз. За финал „Последният вкус на XIX век“ съчетава мус от прясно сирене със зелени смокини, печени орехи и бишкота.

Кулинарното наследство на Варна има специално място в професионалния път на Марианна Александрова, то вдъхновява и менюто, с което тя печели MasterChef България. Днес изследването на тези вкусове продължава от архивите до съвременната ресторантска кухня.

Млада реколта среща 130 години кулинарна история

Гостуването съвпада с „Дефиле на младото вино“, което от 20 до 22 ноември събира производители и любители на виното в Стария град на Пловдив. В същия период ресторант EDEN представя и своето „Пловдивско Божоле“ - три специално подбрани млади вина от реколта 2026 на експерименталната винарна на Аграрния университет – Пловдив.

На 22 ноември гостите ще могат да опитат вината заедно с менюто на Марианна Александрова в рамките на Sunday Signature Brunch - поредицата на EDEN, посветена на гост-готвачи и авторска кухня. Така в последния ден на винения уикенд младата реколта среща вкусове от стара Варна с близо 130-годишна история.

Sunday Signature Brunch | 22 ноември 2026 г.