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**Областният управител оспорва разрешението за строеж на медицински център до Планетариума. Според жалбата теренът е изключителна държавна собственост, а строителството е в активна свлачищна зона**

Административният съд във Варна образува дело по жалба на областния управител срещу разрешението за строеж на медицински център с калолечебница в Морската градина. Делото е под номер 3520/2026 г., а оспореният документ е разрешение за строеж №203 от 12 ноември 2020 г., издадено от главния архитект на Община Варна.

С него на „Специализирана болница за рехабилитация – Варна" АД е разрешено да преустрои и промени предназначението на съществуващи перално и котелно помещение в медицински център с калолечебница. Имотът се намира в Приморския парк, в непосредствена близост до Планетариума.

В жалбата областният управител настоява съдът да обяви разрешението за нищожно. Според изложените аргументи то е издадено от главния архитект на общината без необходимата материална компетентност, при липса на правно основание и на влязъл в сила подробен устройствен план.

Оспорва се и срокът на действие на строителните книжа. Според областната администрация разрешението е изгубило правно действие заради изтичане на законовите срокове по Закона за устройство на територията.

### Спор за собствеността на терена

Един от основните аргументи в жалбата е, че теренът представлява изключителна държавна собственост. Той попада в границите на паметника на културата с национално значение „Историческо ядро на Морската градина", както и в морски курорт от национално значение.

Поради този статут областният управител поддържа тезата, че компетентният орган за издаване на строителните книжа е министърът на регионалното развитие и благоустройството, а не главният архитект на Община Варна.

Спорът за собствеността има предистория. По-големият имот, в чиито граници попада теренът, е актуван през 1997 г. като изключителна държавна собственост. През 2011 г. за конкретната площ от 868 кв. м е съставен акт за частна държавна собственост №7953.

През 2023 г. тогавашният областен управител Марио Смърков сезира Министерството на регионалното развитие и благоустройството за статута на имота. Според информацията на областната администрация проверката е установила, че актът за частна държавна собственост е съставен неправилно. На 22 януари 2024 г. той е отменен.

Въпреки това на 11 октомври 2024 г. главният архитект на Варна допълва разрешението за строеж с нов инвестиционен проект. Към този момент главен архитект е арх. Виктор Бузев.

### От стара стопанска база до калолечебница

Теренът е познат на варненци като бившата стопанска база на общинската фирма „Паркстрой". На мястото има стари и занемарени постройки, които от години са в лошо състояние. Сградата, предвидена за преустройство, в миналото е била използвана като перално и котелно помещение към общински санаториум.

През годините изоставената база се е превърнала в проблем за тази част на Морската градина. Постройките са били свърталище на наркозависими, а занемареният терен стои като язва в оживен район на парка.

Новият проект предвижда на мястото да бъде изграден медицински център с калолечебница. Възложител е „Специализирана болница за рехабилитация – Варна" АД. Имотът е с площ 868 кв. м, като в проекта е предвидено и подземно строителство с площ 416,88 кв. м.

Строителната площадка е открита на 10 ноември 2026 г. Изпълнител на обекта е „САГА-К" ЕООД, проектант – „Фекта" ЕООД. Посоченият срок за изпълнение е 24 месеца.

### Искат спиране на строителството заради свлачищния риск

Освен искането за обявяване на разрешението за строеж за нищожно, областният управител е отправил и особено искане до съда за спиране на изпълнението на оспорения акт и преустановяване на започналите строителни дейности.

Като аргументи са посочени хидроложките особености на терена, високите подпочвени води и обстоятелството, че строителната площадка попада в активна свлачищна зона.

Тези обстоятелства според областната администрация създават допълнителни рискове при извършването на строителните работи. Съдът трябва да се произнесе и по искането за спиране на изпълнението.

Делото поставя на дневен ред не само законността на конкретното разрешение за строеж, но и въпросите за собствеността, устройственото планиране и допустимостта на строителството в Историческото ядро на Морската градина.

До произнасянето на съда твърденията в жалбата са позиция на областния управител, а не установени с влязъл в сила съдебен акт нарушения.