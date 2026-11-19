С голямо мнозинство Столичния общински съвет гласува новите членове на бордовете на 18 общински търговски дружества. Сред тях са всички транспортни дружества - Център за градска мобилност, "Метрополитен", "Столичен електротранспорт", "Столичен автотранспорт", "Топлофикация София" и петте дружества, които управляват пазарите в града.

Както "24 часа" първи съобщи кадри на почти всички политически групи в СОС влизат в новите управи на дружествата, които управляват активи за над 1 млрд. евро в София. Това се случва с навлизането в последната година от мандата на съветниците и на кметския екип, след като през лятото стартираха конкурси за 18 търговски дружества и 35 лечебни заведения.

В две от 4-те транспортни дружества ще има промяна в ръководствата - Центъра за градска мобилност и "Столичен автотранспорт". В ЦГМ досегашният изпълнителен директор - Румяна Милова, не участва в конкурса за ново ръководство, тъй като е пожелала да се пенсионира. Начело на дружеството се очаква да застане Александър Георгиев, който и сега е в борда. Той работи в ЦГМ от 2012 г. и преди да влезе в ръководството му, е бил зам.-директор по паркиране и мобилност.

Очаквано след публичните скандали в последните години около "Столичен автотранспорт" също ще има промяна. В момента то се оглавява от Стилян Манолов. В новото ръководство влизат бившият шеф на транспортната комисия и дългогодишен общински съветник от ГЕРБ Зафир Зарков и доц. Борислав Арнаудов от катедрата по "Икономика на транспорта и енергетиката" в УНСС. Последният бе назначен от служебния министър на транспорта Корман Исмаилов в кабинета "Гюров" за директор на "Холдинг БДЖ" и заемаше поста до септември. Зарков пък е основен вносител и сред авторите на новата тарифна политика в градския транспорт, която действа от няколко години. Благодарение на нея столицата изпрати в пенсия перфораторите и въведе единна система за електронно таксуване. Според запознати обаче Зарков нямал желание да стане изпълнителен директор на "Столичен автотранспорт".

Най-високи оценки от представители на всички политически групи в СОС е получил проф. Стоян Братоев. Бащата на софийското метро беше дълги години начело на "Метрополитен" и бе свален от поста със скандал през април 2025 г. Тогава дружеството оглави Николай Найденов. Очаква се запазване на сегашната конфигурация - Найденов остава изпълнителен директор на метрото, а проф. Братоев - в борда.

Още един доайен запазва поста си - Евгений Ганчев остава изпълнителен директор на столичния електротранспорт. Промяна не се очаква и в "Софийски имоти", където начело е Димитър Шивачев. Въпреки конкурса за избор на членове на надзорния съвет вероятно и "Топлофикация София" запазва ръководството си в момент на поредната криза и недоволство срещу ремонтите и авариите на столичното парно на старта на студовете.

Нов ръководител ще има "Софинвест". Според източници на "24 часа" с голям шанс е кадър на дружеството - инженер Цветан Георгиев.

Нов член на ръководството ще има и в "Софекострой", което отговаря за чистенето на "Люлин", "Красно село" и "Красна поляна" - бившият зам.-министър в кабинета "Гюров" Галина Въчева-Пушникова.

Партийни кадри влизат и в управата на петте дружества, стопанисващи пазарите в столицата. Нов шеф ще има "Пазари Юг", след като бащата на трагично загиналата Сияна Николай Попов отдавна пожела да напусне поста. Там шанс за изпълнителен директор имат Цонка Тодорова и Веселка Ангелова, които и сега са в борда.

Изпълнителен директор на "Пазари Възраждане", което стопанисва най-старото тържище в града - Женския пазар, се очаква да остане Маргарита Александрова.

В "Пазари Запад" и "Пазари Изток" обаче вероятно ще има промени. Сред имената, които влизат в бордовете им, както и в този на "Пазари Север", са бившият кандидат за кмет на "Люлин" от БСП Тони Попов (който и сега е в борда на едно от дружествата) и доскорошният зам.-кмет на "Витоша" (и бивш полицай) Румен Клисурски. Вторият е баща на бившия депутат от ИТН Иван Клисурски.

Пазарите ще управляват и юристът Венцислав Бенов, който е и сред учредителите на "Да, България", и Александър Иванов - бивш зам.-кмет на район "Искър", който стана и.д. кмет след предсрочното отстраняване от поста на Ясен Русев от ПП. Членът на Градския съвет на БСП Димитър Кунов се очаква да запази стола си в борда на "Пазари Изток".

До конкурсите за нови ръководства се стигна след постигнат изненадващ консенсус между представителите на ПП-ДБ и ГЕРБ в СОС. Иначе за нуждата от конкурси се говори от почти самото начало на мандата.

Без конкурс през 2024 г. бяха сменени ръководствата на "Топлофикация София", "Софинвест" и четирите транспортни дружества. Тогава бе направен и първият опит за смяна на проф. Братоев, който обаче бе неуспешен, а успелият втори година по-късно стана причината Ваня Григорова да напусне групата на БСП.

През 2024 г. смяната стана с гласовете на ГЕРБ, БСП, ИТН, ВМРО и независими. Тогава се появи и названието "икономическо мнозинство" на тази конфигурация в СОС. Последва неуспешен опит на ПП-ДБ за конкурси и впоследствие за смяна на ръководството на "Столичен автотранспорт".

Така бе неочаквано, че на 11 юни тази година с почти пълно мнозинство СОС гласува старт на процедурите.

Точно тази ситуация напомни днес общинският съветник от "Възраждане" Деян Николов.

"Преди 2 г. и половина се говореше за скандален списък и икономическо мнозинство. Тогава кметът Терзиев обиколи всички медии да обяснява как София е превзета. Днес се гласуват 3 доклада, малко над 2/3 от хората са същите, но сега изглежда, че има подкрепа на кмета и на повечето големи политически групи в СОС. Изглежда, че кмета и ПП-ДБ са се договорили. Какво се промени за 2 г. и половина? Защо тогава беше скандално, а сега не е? Разпределили са си баницата малко преди края на мандата", заяви Николов.

"Не мисля, че някой освен вас е гласувал против. Окуражих доста хора да кандидатстват, почти нито един от тях не се е класирал. Това е било решението на комисиите. Приел съм го, както и че нямам контрол над някои неща. Не знам защо гледате към мен, никой от администрацията не е участвал в избора", отговори му кметът Терзиев.

Още при обсъждането на дневния ред Грети Стефанова от групата на ПП-ДБ в СОС настоя да се отложат точките.

"Не мога да приема, че половин София е без парно и топла вода и за награда ние ги назначаваме отново. Срам ме е, затова гласувах против", заяви Стефанова.