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57-годишен мъж и 56-годишна жена са обвинени за кражба на пари и вещи на обща стойност 41 777,40 евро от апартамент в София. Това съобщиха от Софийската районна прокуратура.

Според събраните до момента доказателства на 7 ноември 2026 г. около 14,03 ч. мъжът, с инициали Т.Т., проникнал в жилището с ключ и откраднал 40 000 евро, златни бижута и метална касичка, в която имало още 620 евро. Всички откраднати вещи са оценени на общо 41 777,40 евро и са били собственост на Х.К.

56-годишната жена, с инициали С.К., умишлено му помогнала да извърши престъплението. Тя му предоставила информация, че в апартамента има голяма сума пари и златни вещи, както и ключа за жилището, с който мъжът влязъл и осъществил кражбата.

По случая е образувано досъдебно производство за кражба, извършена чрез използване на техническо средство и в съучастие. Т.Т. е привлечен към наказателна отговорност като извършител, а С.К. – като помагач. За престъпленията законът предвижда наказание „лишаване от свобода".

Мъжът е осъждан. С постановление на наблюдаващия прокурор двамата обвиняеми са задържани за срок до 72 часа.

Предстои прокуратурата да внесе в съда искане за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража" и за двамата.