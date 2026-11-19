"Черно море не е просто транспортен, енергиен и дигитален коридор. То изключително важен за нашата икономика. То е пресечна точка на геополитически интереси. Ако искаме да реализираме визията си за успешно икономическо и социално развитие на България, трябва да полагаме максимални усилия Черно море да се превърне от зона на конфликт в зона на споделена сигурност". Това каза премиерът Румен Радев на конференцията „Черно море 2026: по-близкият изток".

Сигурността в Черноморския регион била пряко зависима от войната в Украйна.

„Ако искаме да решаваме въпросите за Черно море, трябва да способстваме за решаването на глобалните въпроси, и по-специално този за войната в Украйна. За да го направим, трябва да имаме трезва преценка какво се случва с тази война, как се развива, как еволюира и как трябва да приключи", каза премиерът.