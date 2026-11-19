Не само алкохол, но и канабис е открит в кръвта на граничния полицай, който с колата си уби 18-годишната Милена в Драгоман. Това стана ясно в Софийския окръжен съд, където се гледа мярката на вече бившия граничен полицай Емил Георгиев. Катастрофата стана рано сутринта в неделя.
Кръвната проба на Георгиев е показала наличие на 1,58 промила, но и тетрахидроканабинол, което е канабис.
Освен това той имал три нарушения за превишена скорост.
Адвокатът му Христо Ботев каза, че е изненадан от пробата за наркотици, защото клиентът му твърдял, че не употребява.
"Съжалявам", каза лаконично Георгиев.
Съдът се оттегли на съвещание да реши мярката на Георгиев.