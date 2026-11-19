Модернизацията на армията върви по план, увериха от военното министерство

Командирът на Сухопътните: Ние сме гръбнака на армията, връщаме се само с победа

Само вие притежавате това чувство за дълг, за да останете верни на нашите предци и славните герои. Вие сте изправени пред не едно или две предизвикателства. Светът стана опасен и изпълнен с рискове, но вашата смелост и чувство за дълг могат да преодолеят всяко предизвикателство, защото пред вас е родината.

Това заяви в своето слово по случай празника на Сухопътните войски президентът Илияна Йотова.

"Отбелязваме деня на Сухопътните войски на това свято за всеки българин място. Преди 141 г. по тези възвишения младата, но смела българска земска армия застава тук със смелост, кураж и любов към родината. Със силата на оръжието и славата на Българския дух може да се опълчи срещу всяко посегателство срещу родината", каза още държавният глава.

"Любовта към родината е това, което кара войските да оставят костите и телата си по тези хълмове. С родолюбие, кураж и смелост застават срещу враг, който ги превъзхожда. Само за 48 часа се връщат от далечната ни Южна граница, за да помогнат да победим в тази битка", заяви върховният главнокомандващ на въоръжените сили Илияна Йотова.

Тя бе категорична, че в 148-годишната история на армията, тя продължава да пише златните страници не само на собствената си история, а и историята на България.

"Трябва да учим децата си на славните подвизи на предците си, как се пази независимост и суверенитет за родината. Защото зад Сливница е София, а зад София е цяла България. В името на отечеството тази саможертва е велика", каза още президентът.

И призова: Нека вашият професионализъм и дълг да ви водят винаги напред, в името на отечеството.

На церемонията по случай 148 г. от създаването на Сухопътните войски, и на 141-годишнината от сраженията край Сливница, присъстваха президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Илияна Йотова, командирът на Сухопътните войски ген.-майор Деян Дешков, зам.-министърът на отбраната Катя Граматикова и патриарх Даниил.

"Преди 148 г. с възраждането на новата българска държава, се създава българската наземска войска, ние сме неин наследник. Само 7 г. по-късно тя доказва своята важност - с победата си за Съединението на България. Силни сме, не защото имаме много и са ни силни оръжията, а защото имаме дух, когато паднем да станем отново", заяви в приветствието си командирът на Сухопътните войски ген.-майор Деян Дешков.

"Ние сме гърба, гръбнака на армията. Духът ни и дългът към страната ни правят силни. Предизвикателствата пред нас се изменят ежедневно, но дългът и отговорността ни остават едни и същи. Ние се връщаме само с победа", категоричен бе той.

Президентът Йотова прие почетния караул от състава на Сухопътните войски при Пантеона "Майка България" над с. Гургулят.

"Уверявам ви, че има ясна визия за развитието и модернизацията на Българската армия, и тя ще се случва по план", заяви зам.-министърът на отбраната Катя Граматикова в слово, изчетено от името на министъра Димитър Стоянов.

С едноминутно мълчание бе почетена паметта на загиналата трагично Милена Мирчева. 18-годишното момиче беше блъснато в Драгоман от граничния полицай Емил Георгиев.

Военни от Сухопътните войски получиха награди от военния министър, началника на отбраната и командването си.