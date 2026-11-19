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Състезателят по американски футбол от "София Биърс" Костадин Филчев е убит в магазин в Ж.К. "Младост 4".

33-годишният спортист е нападнат от друг мъж, който го пребил до смърт с много удари по главата и лицето.

"С тъга съобщаваме за кончината на нашия съотборник Костадин Филчев. Той беше част от историята на Sofia Bears и ще остане в спомените на всички, които имаха възможността да го познават и да споделят терена с него. Изказваме искрените си съболезнования на неговото семейство, близки и приятели", съобщиха от отбора на жертвата.

Инцидентът е от 13 ноември. Обвиненият за убийството е задържан от столичните криминалисти, а по искане на прокуратурата Софийският градски съд го е оставил за постоянно в ареста.